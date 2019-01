Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, y Luis Almagro no consiguen que la OEA reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela

En la OEA volvió a despuntar la grieta regional sobre Venezuela

Un grupo de 16 países respaldó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una declaración presentada por la Argentina para reconocer y expresar su “pleno respaldo” al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, líder de la oposición que comenzó a preparar un gobierno provisional para reemplazar al régimen de Nicolás Maduro, aferrado al poder gracias al apoyo del ejército.

Aun así, la señal internacional a favor de Guaidó de 16 delegaciones -la Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana- dejó al descubierto una vez más la grieta que recorre a la región, donde Maduro aún cuenta con el respaldo de un puñado de países, y México y Uruguay se despegaron del Grupo de Lima y el Mercosur al optar por pedir “nuevas negociaciones” sin reconocer a Guaidó o deslegitimar a Maduro.

Compartimos Declaración presentada por @PaulaBertol en nombre de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, sobre #Venezuela. pic.twitter.com/dTdH5N2Tkd — Argentina en la OEA (@ARGenOEA) January 24, 2019

Hace dos semanas, una resolución del Consejo Permanente que desconoció a Maduro como presidente legítimo fue aprobada por 19 países de los 34 estados miembros.

Ahora, los gobiernos de Guyana, Santa Lucía y Jamaica optaron por mantenerse al margen de la declaración que presentó la embajadora argentina, Paula Bertol. Otros países reiteraron su apoyo a Maduro (El Salvador; San Vicente & las Granadinas o Suriname, entre otros), u optaron por ensayar un nuevo llamado al diálogo (Antigua y Barbuda) o sólo por respaldar “firmemente” los esfuerzos para resolver la crisis (Guyana).

“Reconocemos y expresamos nuestro pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó quien ha asumido como presidente encargado de la República de Venezuela”, dijo Bertol, al leer la declaración.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue a la sesión y pidió a todos los estados miembros que respalden a Guadió. “El tiempo para debatir se terminó”, dijo. Pompeo además anunció que Washington está listo para liberar más de US$ 20 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos.

La enviada de Maduro, Asbina Ixchel Marin Sevilla, y los representantes de sus más férreos aliados denunciaron un golpe de estado orquestado por Estados Unidos y sus aliados regionales.

“Ninguno de los actos de hoy tendrá validez para el gobierno de nuestra nación”, afirmó Marin Sevilla. “Ayer en Venezuela hubo un golpe de Estado, apoyado por países que ahora pretenden justificarlo aquí en la OEA”, agregó.

Gustavo Tarre, el representante especial ante la OEA designado por la Asamblea Nacional venezolana, no acudió a la sesión y aguarda para hacerlo hasta que la organización avance con su designación.

La Nación

México solicita aclaración a la OEA sobre el estatus jurídico de Guaidó

El gobierno de México solicitó a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una aclaración sobre el estatus jurídico del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue reconocido como “presidente encargado” de Venezuela por este organismo interamericano y por diversos jefes de Estado.

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la (OEA), el embajador de México, Jorge Lomónac, solicitó a la secretaría general de la Organización un informe que aclare el estatus jurídico de Juan Guaidó y detalló que las resoluciones adoptadas en el marco de la organización “constituyen soluciones de carácter político que reflejan una preocupación por parte de los Estados miembro sobre la situación que aqueja a Venezuela, particularmente en cuanto a la seguridad, la prosperidad y el respeto a los derechos humano”.

El representante mexicano se refirió así a resoluciones de la Asamblea General en junio de 2108 y del Consejo Permanente en enero del 2019, sobre la falta de legitimidad en el proceso electoral de Venezuela en mayo de 2018, así como a un no-reconocimiento de la legitimidad del mandato que asumió Nicolás Maduro en el pasado 10 de enero.

Sin embargo, aclaró que en el caso del gobierno de México, el no pronunciarse sobre el reconocimiento de los gobiernos de otros Estados, es una práctica basada en la experiencia histórica de nuestro y sus principios de política exterior.

“Consideramos que hacer lo contrario, afecta la soberanía de los Estados y propicia un clima de por sí tenso, adverso, a los esfuerzos para resolver la grave situación en Venezuela”, advirtió.

Lo anterior, prosiguió “no ha impedido que reiteremos nuestra profunda preocupación en lo que ocurre en este país, donde se ha deteriorado de forma significativa la situación económica y social y la protección y respeto a los derechos humanos”.

Al mismo tiempo expresó que el Estado mexicano reconoce el legítimo derecho del pueblo venezolano a elegir su sistema político, económico y social sin injerencias ni presiones de ningún tipo.

En este sentido reiteró la preocupación de la República Mexicana por el deterioro de la situación de la población venezolana, incluyendo la situación de derechos humanos.

“Ante el escenario actual, hacemos un llamado a todas las partes para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación.

México lamentó las pérdidas de vida en el marco de estos sucesos y expresó solidaridad con las víctimas y sus allegados.

La Razón

EE UU enviará 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, exhortó a la Organización de Estados Unidos (OEA) y todos sus países miembros a reconocer y respaldar a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“EE UU reconoció con orgullo a Juan Guaidó como presidente interino, es hora de que la OEA haga lo mismo todos los Estados firmantes de la Carta Democratica Interamericana deben reconocer al presidente interino de Venezuela” , dijo Pompeo durante la sesión permanente de la OEA en la que se discute la situación de Venezuela.

Señaló durante su intervención que el régimen en Venezuela es incompetente, no tiene capacidad para mejorar la situación económica y esta en “bancarrota moral”. Aseguró que todas las declaraciones y acciones de Maduro son inválidas.

Pompeo pidió a las fuerzas de seguridad de Venezuela que velen por la seguridad del presidente interino del país y que además no repriman la transición democrática.

Con relación a la crisis que atraviesa Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que su país enviará ayuda huamanitaria a la nación. Señaló que se enviará 20 millones de dólares de asistencia humanitaria.

Pompeo pidió a sus colegas diplomáticos que se realice otra reunión de cancilleres para continuar con la discusión sobre la situación política de Venezuela.

El Nacional

United States Is Ready To Provide Urgent Humanitarian Aid to the People of Venezuela

Today, Secretary of State Pompeo announced that the United States is ready to provide more than $20 million in initial humanitarian assistance to the people of Venezuela as they struggle to cope with severe food and medicine shortages and the other dire impacts of their country’s political and economic crisis caused by the illegitimate Maduro regime.

Venezuela’s National Assembly has stressed the need for immediate international humanitarian assistance. In response, the United States is ready to provide emergency aid throughout Venezuela to help meet the increasingly urgent humanitarian needs of Venezuelans affected by this crisis.

The United States also continues to provide robust support for response efforts throughout the region as the growing impacts of Maduro’s crisis spill into neighboring countries. Since Fiscal Year 2017, the United States has provided more than $140 million in humanitarian and development assistance to support affected countries’ emergency efforts and build their long-term capacity to host the more than three million people who have fled repression and chaos in Venezuela since 2014.

We call on appropriate Venezuelan authorities to immediately implement the critical economic and political reforms necessary to end the hyperinflation, supply shortages, and corruption at the heart of this crisis.

The United States stands with the people of Venezuela and the communities throughout the region that have generously taken in their neighbors during this time of crisis. We commend the contributions of regional governments and all international donors, and encourage additional contributions from the international community to meet growing needs in Venezuela and the region.

Departamento de Estado de EEUU

Sesión del Consejo Permanente de la OEA

OEA

VOLVER