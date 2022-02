Bolivia | Arranca el primer juicio oral contra Jeanine Áñez por encabezar el golpe de Estado de 2019

Añez se sentará hoy en el banquillo de los acusados por el golpe de Estado

Jeanine Añez Chavéz se sentará hoy en el banquillo de los acusados, en el juicio que inicia por su autoproclamación como presidenta del Senado y presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

La Fiscalía acusa a Añez y a otras ocho personas por la presumible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que el expresidente Evo Morales fuera obligado a dimitir.

Junto con Añez serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas); Jorge Fernández, Sergio Orellana y los prófugos Yuri Calderón, excomandante de la Policía, y Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas.

Durante el juicio también se analizará la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que organizaron una sucesión presidencial irregular.

RECOMENDACIÓN DEL GIEI

El 17 de agosto de 2021, un grupo interdisciplinario de expertos independientes en derechos humanos, conocido como GIEI, dio a conocer un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis que rodeó a las elecciones de 2019 en Bolivia.

El GIEI – Bolivia recomendó “Investigar —de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas—, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares”.

También pidió “que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”.

La investigación del GIEI estableció que Añez se autoproclamó presidenta del Senado y luego presidenta de Bolivia, sin cumplir con lo que establece la Constitución Política del Estado ni los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Además confirma que recibió la banda presidencial de manos de un militar.

Según el informe del GIEI, producto de todas las acciones violatorias de los derechos humanos, 38 bolivianos perdieron la vida con disparos y otros centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas, por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, instituciones que arremetieron contra el pueblo con el objetivo de matar.

DETENCIÓN Y ACUSACIÓN

El 13 de marzo de 2021, Jeanine Añez fue aprehendida por efectivos de la Policía Boliviana, investigada por el Ministerio Público por el golpe de Estado y dos días después fue recluida en el penal de Miraflores por seis meses, determinación judicial que fue extendida por otro periodo similar.

El 27 de octubre se presenta la imputación formal en contra de los comandantes militares que participaron y cooperaron en la “ilegal concreción de la investidura” de Jeanine Añez, en la que se pide una pena de cárcel de 10 años para los implicados.

Existen tres casos contra Añez, que se encuentran en investigación por el Ministerio Público, uno denominado Golpe de Estado II, que hoy ingresa a juicio por la autoproclamación como presidenta de facto en noviembre de 2019 con apoyo y participación de la cúpula militar y policial de ese entonces.

El otro proceso es el Golpe de Estado I por la presumible comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, que por ahora se encuentra paralizado a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre si el proceso debe ser de responsabilidades o un juicio ordinario.

El tercero está referido a la supuesta designación irregular de Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.

RIBERA: MURILLO TRAICIONÓ A MI MADRE Y ES EL ÚNICO AUTOR

La hija de Jeanine Añez, Carolina Ribera, a pocas horas de iniciar el juicio por la autoproclamación de su madre como presidenta, aseguró que el exministro de Gobierno del régimen de facto Arturo Murillo es el responsable de que su madre esté en la cárcel, y pidió que sea extraditado para responder por sus actos.

“A mi madre la traicionaron, la defraudaron muchos de sus colaboradores, el principal es Arturo Murillo. Pido como ciudadana que traigan a Arturo y que diga la verdad, que él dé la cara de todo lo que están haciendo”, dijo en una entrevista a radio Compañera.

Agregó: “Mi madre no sabe muchas de las cosas que negociaron con la élite masista, y sin embargo se están yendo en contra de mi madre. La tienen presa a mi madre por culpa de Arturo Murillo, él es el único y principal autor de todo lo que pasó, él es un maleante y tiene que rendir cuentas en nuestro país”.

Aseguró que las declaraciones de parte del Gobierno en cuanto a la extradición de Arturo Murillo son una “mentira y es cortina de humo, porque hasta hoy no hay un avance en ese caso de Arturo Murillo en Estados Unidos”.

Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos por soborno y conspiración para cometer lavado de dinero y podría sufrir penas de hasta 20 años de prisión.

Su jefe de Gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal y los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, también detenidos con Murillo, se declararon culpables y esperan su sentencia.

Cronología de los hechos

10 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Añez indicó que instalaría la sesión de la Asamblea para considerar la renuncia de los mandatarios.

11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez asegura que le corresponde asumir la presidencia del Senado.

11 de noviembre de 2019, en La Paz, la Unidad de Seguridad de Dignatarios escolta a Jeanine Añez en cápsula presidencial, por orden del comandante policial Yuri Calderón.

11 de noviembre de 2019, a las 15.35, militares retiran la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia.

11 de noviembre de 2019, a las 19,50, la senadora Añez ordena la salida de los militares a las calles de La Paz.

12 de noviembre de 2019, a las 18.43, Jeanine Añez se autoproclama presidenta del Senado. La sesión no cuenta con el quórum reglamentario ni se analizan las renuncias.

12 de noviembre de 2019, a las 18.47, la senadora Añez se autoproclama como presidenta de Bolivia, invoca un vacío de poder luego de las renuncias de los mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera.

12 de noviembre de 2019, en la noche, los jefes militares le imponen la banda presidencial en el Palacio Quemado, sin juramento de ley.

En todo el proceso de autoproclamación como presidenta del Estado, Jeanine Añez ordenó y ejecutó 15 decisiones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, teniendo como cómplices a los jefes militares de ese momento.

Acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE

Jeanine Añez Chávez

Williams Carlos Kaliman Romero

Vladimir Yuri Calderón Mariscal

Jorge Elmer Fernández Toranzo

Sergio Carlos Orellana Centellas

Flavio Gustavo Arce San Martín

Jorge Gonzalo Terceros Lara

Palmiro Gonzalo Jarjury Rada

Jorge Pastor Mendieta Ferrufino

Con el apoyo de su prensa, Añez en «huelga de hambre» para impedir que se inicie el juicio por el Golpe

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Gualberto Arispe, calificó este miércoles como una acción política de victimización a la huelga de hambre asumida por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y que tendría el objetivo de evitar el proceso por el caso golpe de Estado II.

“La acción y medida que toma en este momento es netamente política, tenemos que basarnos con fundamento en el tema jurídico. Si quiere defenderse que lo haga, está en su derecho, pero el hecho de victimizarse ya raya en la incredulidad”, manifestó.

Recordó que Áñez cometió varias faltas a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) antes de autoproclamarse como presidenta de facto el 12 de noviembre de 2019.

“Nuestra Constitución es clara no indica que la sucesión presidencial puede recaer en la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores y el Reglamento de la Cámara de Senadores establece que es la primera fuerza política (el MAS) quien tendría que adjudicarse la presidencia, lo cual tampoco ha ocurrido”, mencionó.

Dijo también que otro de los delitos cometidos por Áñez es haber intentado instalar una sesión sin el quorum respectivo en Senado y la ALP, hecho que debe ser sancionado

“Para instalar una sesión del pleno es necesario la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, lo cual no hemos visto. Esos son claramente los delitos que vulneraron la Constitución Política del estado en sus artículos 161 y 169, además del reglamento de la Cámara de Senadores, por eso es el proceso contrala señora Jeanine Áñez”, aclaró.

Acotó que estas acciones consolidaron el golpe de Estado de 2019 y las posteriores acciones asumidas por Áñez, que derivaron en persecuciones políticas, juicios extrajudiciales, graves violaciones a los derechos humanos y las masacres de Senkata y Sacaba.

Presidente de Diputados: “Añez tiene la obligación de comparecer ante el Órgano Judicial”

Ante la huelga de hambre asumida por Jeanine Añez, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que es su derecho, pero es su obligación comparecer ante la justicia y responder por el caso Golpe de Estado II.

“El que se haya declarado en huelga de hambre es su derecho, por su puesto, pero también tiene la obligación de comparecer ante el Órgano Judicial que está siguiendo los procedimientos que corresponde”, expresó la autoridad legislativa en conferencia de prensa.

Hoy, mediante una carta escrita a mano, Añez se declaró en huelga de hambre, a un día del inicio de su juicio oral por su autoproclamación como presidenta del Estado en noviembre del 2019, sin seguir las normas ni quórum reglamentario en el Legislativo.

En este contexto, Mamani ratificó que la sucesión de Añez fue forzada, ilegal e ilegítima, toda vez que la Constitución Política del Estado solo contempla la sucesión hasta la presidencia del Senado y de Diputados y no así, la primera vicepresidencia ni la segunda vicepresidencia de las cámaras. El 2019, Añez ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta del Senado.

“No existe la figura de una segunda vicepresidenta (del Senado) que pueda asumir como presidenta del Estado. Eso está visible y ya hemos explicado”, añadió Mamani.

Recordó que la Cámara de Diputados presentó hace poco una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la exdiputada de Unidad Demócrata (UD) Margarita Fernández, en el marco de la Sentencia Constitucional 0052/2021 donde ratifica que el 2019 no hubo vacío de poder y, por lo tanto, no correspondía la sucesión “ipso facto”.

Senador Flores: Áñez sabe que violó la Constitución y las leyes

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, sostuvo este miércoles que Jeanine Áñez sabe que violó la Constitución Política del Estado y las leyes bolivianas para autoproclamarse como presidenta de facto y que por ello decidió declararse en huelga de hambre.

“Me imagino (con la huelga) trata de no ingresar a un juicio, porque al final creo que la han asesorado o interpretado mal, ella en el fondo, estoy seguro, que debe saber que violó la Constitución, que violó las normas, que mandó a asesinar aprobando un decreto, dándole la facultad para asesinar algunos miembros de las Fuerzas Armadas”, manifestó.

Dijo que Áñez y su entorno político de entonces se tomaron facultades que no eran de su competencia, interpretando la Constitución Política del Estado y las normas, tarea que le correspondía al Tribunal Constitucional.

“Se tiene que sancionar a esas personas que interpretan a libre albedrio la Constitución y las leyes, ellos no son jueces para interpretarlo, debieron mandar una (solicitud de) interpretación constitucional al Tribunal Constitucional y que éste defina”, recalcó.

En este contexto, apuntó que el juicio oral, programado para el jueves 10 de febrero, correspondiente al caso golpe de Estado II debe, también, sancionar a todos los que colaboraron y fueron parte de la comisión de estos delitos.

“Tiene que definirse quiénes apoyaron, cómo apoyaron, representando a qué instituciones, para que no vuelva a suceder. De la misma manera, tiene que conocerse quiénes ordenaron matar personas por la espalda, detener personas, violar los derechos fundamentales y esos delitos, en cualquier circunstancia, son individuales, no es institucional, no son las Fuerzas Armadas, no es la Policía, no es el Senado que actuó, son las personas que han actuado, para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido el 2019”, acotó.

