Un teniente revela cómo funcionaba la “oficina del odio” de Bolsonaro que difundía noticias falsas

Confirman en Brasil gabinete del odio contra opositores a Bolsonaro

El teniente coronel Mauro Cid pormenorizó a investigadores sobre el llamado gabinete del odio, integrado por asesores de Jair Bolsonaro, para difundir noticias falsas contra opositores al expresidente brasileño (2019-2022).

En entrevista publicada en la revista Veja, el alto oficial, que fungió como ayudante de órdenes de Bolsonaro, explicó que su antiguo jefe intentó ocultar objetivos de indagación sobre intentos de golpe de Estado en este país.

La Policía remitió al Supremo Tribunal Federal (STF) un informe sobre la actuación de las milicias digitales bolsonaristas (partidarios del político ultraderechista) y una especie de paso a paso para los ataques.

Con la delación premiada de Cid, los investigadores quieren tener más detalles de las ilegalidades cometidas por Bolsonaro durante su administración.

Tal confidencia se trata de un pacto entre el acusado y el Ministerio Público (acusador), y el primero colabora con las investigaciones; o sea, el delator renuncia a su derecho al silencio y en cambio recibe una ventaja, que puede variar según el grado de su cooperación.

El exconsejero manifestó que Bolsonaro consultó a militares sobre formas de aplicar un complot golpista en el gigante sudamericano.

Investigadores encontraron en el celular del teniente coronel un borrador para la asonada, con el decreto de la llamada Garantía de la Ley y del Orden, la cual preveía estado de sitio «dentro de las cuatro líneas» de la Constitución.

Cid fue detenido en mayo a causa de fraudes en tarjetas de vacunación de Bolsonaro y su familia.

En septiembre, el ministro Aleandre de Moraes, del STF, aprobó el acuerdo para el teniente coronel delatar.

Se espera que el uniformado revele más detalles de las ilegalidades de Bolsonaro en la investigación del sonado caso de las joyas.

En octubre de 2021, al volver de un viaje de Arabia Saudita, la comitiva del exministro Bento Albuquerque, que representó a Bolsonaro en un evento, intentó entrar en el país con carísimas joyas.

Tal conjunto con collar de diamantes fue decomisado en el aeropuerto internacional de Guarulhos (Sao Paulo).

Asesores del entonces gobernante intentaron liberar las alhajas.

Un segundo fardo con reloj y anillos, pasó irregularmente por la aduana y fue incorporado al acervo personal de Bolsonaro.

Investigaciones señalaron que el expresidente se quedó con un tercer conjunto de prendas que incluía un reloj Rolex, que, posteriormente, habría sido vendido por Cid en Estados Unidos.

Después de que la historia salió a la luz en marzo, el Tribunal de Cuentas de la Unión decidió que Bolsonaro debía devolver los regalos, lo que llevó al abogado de su familia, Frederick Wassef, a recomprar el reloj para entregarlo al gobierno.

Por ley, regalos recibidos por gobiernos de otros países no pueden ser incorporados al patrimonio personal y deben pertenecer al Estado brasileño.

Prensa Latina

Em delação, Mauro Cid confirma atuação do gabinete do ódio e detalha o funcionamento de milícias digitais

O tenente-coronel Mauro Cid detalhou a investigadores o funcionamento do chamado “gabinete do ódio”, grupo de assessores de Jair Bolsonaro (PL), com o objetivo de espalhar notícias falsas contra opositores do bolsonarismo. Ao comentar sobre o militar, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos confirmou que tem “anexo sobre golpe, joias, vacina, gabinete do ódio, milícias digitais”. A entrevista, publicada neste domingo (5), foi concedida à revista Veja. Policiais federais encaminharam ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório sobre a atuação das milícias digitais bolsonaristas e uma espécie de passo-a-passo para os ataques.

Com a delação de Mauro Cid, investigadores querem ter mais detalhes das ilegalidades cometidas por Bolsonaro durante o seu governo. O militar foi ajudante de ordens do ex-chefe do Executivo federal. O tenente disse que o ex-mandatário tentou esconder alvos de investigação sobre tentativas de golpe.

Neste ano (2023), Mauro Cid afirmou que Bolsonaro consultou militares sobre formas de se aplicar um golpe de Estado no Brasil. No celular do tenente, investigadores encontraram uma minuta para um golpe de Estado no País com a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e que previa estado de sítio “dentro das quatro linhas” da Constituição.

O coronel foi preso em maio deste ano por causa de fraudes em cartões de vacinação de Bolsonaro. Em setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aprovou o acordo para o tenente delatar.

O militar vai dar mais detalhes das ilegalidades de Bolsonaro no inquérito das joias. Por lei, presentes recebidos por governos de outros países não podem ser incorporados a patrimônio pessoal, e devem pertencer ao Estado brasileiro.

Brasil 247