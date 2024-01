A un año de la masacre de Juliaca, convocan a marchar mañana por los 18 asesinados en protestas contra Boluarte

Anuncian marcha en Puno por fallecidos en protestas contra el gobierno de Boluarte hace un año

En entrevista a Exitosa, el presidente de la Asociación de Víctimas de Juliaca (Puno), Raúl Samillán, anunció que el 9 de enero se llevará a cabo una marcha en las principales calles de la región como protesta ante las muertes producidas durante las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte de hace un año.

Se trataría de una marcha pacífica



Durante diálogo con Pedro Paredes para Hablemos Claro, el vocero señaló que esta movilización tiene por finalidad “conmemorar” a los occisos. En ese sentido, dijo que un día antes realizarán eventos culturales.

“La movilización es para el día 9 y el día 8 estamos llevando a cabo actividades culturales conmemorando los 18 asesinados. La finalidad es la conmemoración de los 18 asesinados en el día 9 de enero”, expresó a nuestro medio.

En esa línea, instó a Lucio Ccallo Ccallata, dirigente de la base del Movadef en la provincia puneña del Collao, quien habría convocado sus agremiados a participar en la marcha del 9 de enero, a respetar la “memoria” de lo fallecidos no causando “violencia y caos” en la ciudad.

De igual manera, reafirmó que lo ocurrido en Juliaca, hace aproximadamente un año, respondió a “represivas” disposiciones del Ejecutivo. “Fue una masacre, ejecuciones extrajudiciales. El día 9 de enero se vivió zozobra y miedo, debido a que las fuerzas del orden circularon por toda la ciudad disparando a quema ropa”, apuntó.

Finalmente, hizo hincapié en una de las declaraciones de Dina Boluarte, quien culpó a las víctimas que fallecieron en las pasadas protestas de sus propias muertes. “Se utilizaron diversos adjetivos contra la población de Puno, tildándonos de delincuentes, de terroristas, ponchos rojos. Esto lo que único que hizo es agrandar heridas causadas por el gobierno”, sostuvo.

Tragedia del 9 de enero

Como se recuerda, el 9 de enero del 2023 al menos 18 personas fallecieron producto del enfrentamiento de manifestantes y fuerzas del orden en los exteriores del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac. De acuerdo a la Dirección Regional de Salud Puno, al menos hubo 73 heridos luego de una manifestación de alrededor de nueve mil protestantes.

Familiares de 18 muertos en protestas del 2023 en Juliaca piden sanción para Boluarte y Otárola

La plaza de Armas del distrito de San Miguel, provincia de San Román, fue escenario del inicio de actividades conmemorativas por recodarse un año del asesinato de 18 personas en Juliaca, en el marco de las protestas por la renuncia de Dina Boluarte.

El izamiento de la bandera a media asta y un minuto de silencio marcaron el inicio de varias actividades póstumas para recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida por impacto de balas percutidas por la Policía Nacional, Ejército y agentes de la Dinoes.

“No vamos a parar hasta encontrar justicia. No solo se tiene que sancionar a los autores materiales, sino también a quienes avalaron los crímenes. Entre ellos, están Alberto Otárola y Dina Boluarte, y, por supuesto, los altos mandos policiales y militares”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero.

Hasta la plaza central de la localidad llegaron los familiares de todas las víctimas con las imágenes de sus seres queridos. Entre lágrimas, recordaron lo doloroso que les significó perder a sus seres queridos.

En la plaza principal, se dio lectura de los 18 fallecidos aquel 9 de enero en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

“No podemos callarnos. Han matado a inocentes y encima ahora no quieren hacerse responsables. Es doloroso todo lo que se vive. Lo peor es que no hay justicia. No hay sanción aún. Pero no debemos quedarnos callados”, aseguró Lucio López, familiar de Gabriela López Amanqui, otro de los fallecidos.

Este hecho culminó en horas de la noche con una ceremonia de pago a la Pachamama para que todo lo programado los siguientes días salga bien.

