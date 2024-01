Brasil | Lula promulga ley presupuestaria con meta de déficit fiscal cero

Lula sanciona con vetos directrices del presupuesto brasileño

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este martes con veto la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2024.

La LDO tiene como función orientar la elaboración de la Ley de Presupuesto Anual (LOA), al establecer parámetros fundamentales para la asignación de recursos, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, el logro de las metas y objetivos contemplados en el Plan Plurianual (PPA), dice una nota del Gobierno brasileño.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Unión este martes, todo ello luego que el texto fuera aprobado por el Congreso el 19 de diciembre.

Entre las principales directrices para 2024, hay una meta de déficit primario cero, es decir, el gasto federal no puede exceder la suma de los ingresos tributarios y otras fuentes. Para cumplir con la meta fiscal , el gobierno necesita obtener el equivalente de 34.000 millones de dólares de ingresos adicionales este año.

La LDO también prevé un total de casi mil millones de dólares para el Fondo Electoral, que los partidos políticos podrán utilizar para gastar en las elecciones municipales de 2024.

Tradicionalmente, la votación de la Ley de Presupuesto Anual (LOA) es la última actividad de la Legislatura antes del inicio del receso, y los parlamentarios deben cerrar el año con la LDO del próximo año aprobado.

La LDO también trata sobre reglas para el destino de las enmiendas parlamentarias, que son recursos destinados a representantes y senadores, así como a escaños y comités estatales. Entre las disposiciones vetadas por Lula se encuentran secciones del calendario para la distribución de modificaciones obligatorias, es decir, pagos obligatorios.

El presidente vetó los apartados que exigían el compromiso (reserva) de recursos dentro de los 30 días siguientes a la divulgación de las propuestas y que determinaban que todos los pagos debían realizarse en el primer semestre de 2024, en el caso de transferencias de fondo a fondo ( de la Unión para las entidades federadas) para los ámbitos de la salud y la asistencia social.

“El precepto afectaría directamente la gestión de la ejecución presupuestaria y financiera del Poder Ejecutivo federal sin disposición constitucional expresa”, dice el mensaje del presidente Lula, para justificar los vetos en el Congreso Nacional. Por eso, los dispositivos van más allá del propósito de la LDO y además violan la Ley de Responsabilidad Fiscal, según la cual corresponde al Ejecutivo establecer la programación financiera y el cronograma de ejecución de los desembolsos de recursos.

El otro veto de Lula fue una enmienda presentada por el diputado Eduardo Bolsonaro y aprobada por los parlamentarios en la votación final de la LDO que prohíbe posibles gastos con la invasión u ocupación de propiedades rurales privadas.

También se incluye realizar abortos no permitidos por la ley; cirugías de cambio de sexo para niños y adolescentes; acciones que pueden incidir en que “niños y adolescentes, desde la guardería hasta el bachillerato, tengan opciones sexuales distintas a su sexo biológico”; y acciones encaminadas a deconstruir, disminuir o extinguir el concepto de familia tradicional, formada por padre, madre e hijos.

Ninguno de estos temas estaba previsto en el proyecto LDO y habían sido rechazados por el Comité Mixto de Presupuesto (CMO).

“El texto de la enmienda genera también una fuerte inseguridad jurídica, en comparación con la propuesta que prohibía vagamente los gastos que ‘directa o indirectamente, promuevan, alienten o financien’ diversas conductas”, explica el Gobierno brasileño, en un comunicado.

Lula veta trecho da LDO com ataques à reforma agrária e muda prazos para emendas parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de acordo com o Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2). A LDO determina, entre outros pontos, o déficit zero nas contas públicas e teto de R$ 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral.

A legislação, aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, foi sancionada com vetos. Entre eles, está o trecho que obrigava o governo federal a reservar recursos para o pagamento de emendas impositivas a deputados e senadores em até 30 dias após divulgação das propostas feitas pelos parlamentares.

De acordo com o despacho, a reserva “atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira” e “iria de encontro ao primado de que o Poder Executivo federal estabelece o cronograma financeiro de desembolso”.

O presidente também derrubou a determinação ao pagamento de emendas transferidas na modalidade fundo a fundo, ou seja, da União para os entes federados, nas áreas de saúde e assistência social até 30 de junho.

Lula vetou ainda o trecho que previa as emendas de comissão deveriam corresponder a pelo menos 0,9% da RCL (receita corrente líquida) de 2022, como os congressistas haviam proposto.

De acordo com a lei sancionada, caso o Executivo determine o contingenciamento de recursos do orçamento, as emendas não impositivas, apresentadas por comissões de parlamentares, só podem ser contingenciadas na mesma proporção das despesas discricionárias (não obrigatórias) do governo.

Lula também vetou o trecho que proibia a União de ter despesas que incentivem invasão ou ocupação de terras, o aborto e que atentem contra a “família tradicional”. Originado em uma emenda apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e visto como inconstitucional, o texto proibia gastos que pudessem “financiar ou incentivar”: “invasão” ou ocupação de propriedades rurais privadas; ações que possam “influenciar” crianças e adolescentes a se reconhecerem como LGBTQIA+; ações que podem “extinguir” o conceito de família tradicional; cirurgias de redesignação sexual em crianças e adolescentes transgêneros; e realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei.

O governo federal também vetou, entre outros trechos, a reserva de pelo menos 30% de recursos de programas de moradia para cidades com até 50 mil habitantes; o uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para custear despesas de transporte, alimentação, uniforme e kit escolar; e estabelecer ao Ministério do Meio Ambiente a função de executar “ações, atividades e estratégias voltadas ao bem-estar animal, à atenção veterinária e ao controle populacional ético, inclusive para a castração”.

